Facebook domina mapa-múndi das redes sociais - Link - Estadão

SÃO PAULO – Em todo mês de junho e de dezembro, o especialista em redes sociais Vincenzo Cosenza atualiza seu “mapa múndi de redes sociais”, mostrando quais são as redes sociais mais utilizadas em cada país. Longe de alguma surpresa, o Facebook domina o mapa com seu azul característico, mas mesmo com dez anos a rede ainda cresce em popularidade no mundo.

No último levantamento de Cosenza, sobre o mês de dezembro de 2013, a rede social era líder em 128 dos 137 países pesquisados. Agora, são 130, com a adesão de Letônia e Moldova ao bloco ‘facebookiano’. Entretanto, a rede social permanece longe de liderar alguns dos países mais importantes da Terra: na China, a prevalência ainda é do QZone, enquanto na Rússia quem domina é o VKontakte, conhecido popularmente como VK. Cazaquistão e Irã também aparecem fora do domínio de Zuckerberg.

Cosenza faz a pesquisa desde junho de 2009 – quando o Orkut ainda dominava o Brasil e 17 redes sociais diferentes eram as mais populares nos países ao redor do globo. Hoje, são apenas cinco, como você pode ver no mapa abaixo.