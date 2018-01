Facebook e Amazon se juntam a investidores - Link - Estadão

Apostando que o futuro da web está nos serviços e aplicativos sociais, a empresa de investimentos Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB), ao lado da Amazon, do Facebook e da Zynga estão lançando um fundo de US$ 250 milhões para ajudar startups do tipo a crescer.

O parceiro da KPCB, Bing Gordon — ex-executivo da Electronic Arts — vai dirigir o fundo, que foi anunciado em um evento na sede do Facebook, na cidade de Palo Alto, Califórnia, nesta quinta-feira, 21.

Chamado de “sFund”, o investimento é derivado de outro fundo da Kleiner Perkins, o “iFund”, criado há dois anos para ajudar empresas que criam aplicativos para os produtos da Apple.

“Estamos no começo de uma nova era para os inovadores da internet social que estão reimaginando e reinventando a web das pessoas e dos lugares, olhando além dos documentos e sites”, disse um dos parceiros da KPCB, John Doerr em comunicado. “Nunca houve um melhor momento para começar um novo empreendimento social.”

Kleiner Perkins, uma das principais empresas de investimentos do Vale do Silício, já apoio empresas como o Google, a Amazon e a AOL.

Os investidores do fundo são a Comcast, a Liberty Media e a Allen & Co.

