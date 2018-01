Facebook e AOL podem formar aliança - Link - Estadão

A rede social Facebook e o portal AOL mantêm negociações para criar uma aliança estratégica com o objetivo de impulsionar os negócios publicitários das duas empresas, informou nesta quarta-feira, 11, o diário New York Post em sua edição digital.

O executivo-chefe do Facebook, Mark Zuckerberg, e seu colega no AOL, Tim Armstrong, estão avaliando essa possibilidade, revelaram fontes não identificadas ao jornal nova-iorquino, segundo o qual as duas companhias estudam há meses algum tipo de colaboração no âmbito publicitário.

Uma aliança entre ambas facilitaria ao Facebook a venda de anúncios publicitários por meio do AOL. Já este portal conseguiria revitalizar sua identidade como meio de contatos sociais.

A diretora-executiva financeira do Facebook, Sheryl Sandberg, manifestou recentemente que os anunciantes, ansiosos para chegar aos 500 milhões de usuários dessa rede, aumentaram em dez vezes o investimento em mensagens publicitárias.

O jornal lembra que as duas empresas, que não quiseram comentar a aproximação, mostram trajetórias distintas. Enquanto o Facebook aumentou com rapidez seus lucros com publicidade e número de usuários, o AOL registrou queda de 27% em suas receitas no segundo trimestre deste ano, até US$ 297 milhões.

