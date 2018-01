Facebook e Google negociam com Skype - Link - Estadão

O Facebook e o Google estão, separadamente, considerando um acordo com o Skype após o serviço de ligações via internet ter atrasado sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), segundo duas fontes com conhecimento do assunto afirmaram à Reuters.

—-

Os planos do Facebook incluem uma aquisição, de acordo com uma fonte. Outra fonte afirmou que pode ser formada uma joint-venture com a empresa sediada em Luxemburgo. O presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, estaria envolvido em tais discussões internas, afirmou a fonte.

O Google também manteve negociações para formar uma joint-venture com o Skype, disse a segunda fonte.

As discussões estariam em estágio inicial, mas não ficou claro qual opção seria a escolhida pelas empresas, segundo as fontes.

// Nadia Damouni e Clare Baldwin (Reuters)