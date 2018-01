Facebook e HTC podem lançar smartphone - Link - Estadão

Segundo o site DigiTimes, lançamento seria no terceiro trimestre desse ano

SÃO PAULO – A empresa taiwanesa HTC e o Facebook estariam trabalhando juntos num smartphone customizado com a rede social. O lançamento do novo modelo estaria programado para o terceiro trimestre desse ano, de acordo com o site DigiTimes.

O smartphone viria com sistema operacional Android. A fabricante já lançou anteriormente telefones com botões dedicados ao Facebook: o HTC Chacha e HTC Salsa, que depois se transformaram no HTC Status.

Segundo as informações do DigiTimes, o novo modelo traria uma integração mais completa com a rede social do que estes outros aparelhos.

Não é a primeira vez que aparecem boatos de um “telefone do Facebook”. No ano passado, falou-se que a empresa lançaria um modelo chamado “Buffy”.