Facebook é líder em recrutamento - Link - Estadão

Na média global, rede social é mais usada para se pesquisar sobre um candidato que o LinkedIn

SÃO PAULO – Cuidado com o que posta no Facebook. Segundo uma pesquisa da Right Management, o Facebook já é mais usado em recrutamento do que o LinkedIn. Na Ásia, 75% dos recrutadores usam a rede para pesquisar informações sobre o candidato; na Europa, são 62%.

Nos EUA a situação é diferente. 93% dos recrutadores usam o LinkedIn. Só 34% consultam o Facebook.

Não há um número sobre o Brasil, mas estima-se que o LinkedIn seja usado em 70% das buscas por candidatos, e o Facebook, em 20%.

Na média global, quem ganha é o Facebook. Ele é usado por 58% dos recruadores, e o LinkedIn, por 50%.

O Twitter é a rede menos usada na hora de pesquisar um candidato. Apenas 18% dos recrutadores usam a ferramenta para conhecer os profissionais.