Facebook e MySpace juntos - Link - Estadão

Admitindo que o Facebook é o líder inconteste das redes sociais, o MySpace anunciou em um evento na tarde desta quinta-feira, 18, seu mais novo serviço: “Mashup (mistura) com o Facebook”. A partir de agora, as redes sociais estarão muito mais integradas e, ao que parece, acaba a disputa entre elas — se é que ainda existia alguma.

O processo é simples. Um botão na página principal do MySpace irá oferecer esse mashup. Você não precisa ter uma conta no MySpace. Basta clicar no botão e colocar seu login e senha do Facebook. O site irá lhe perguntar se pode rastrear todos os interesses que você apontou na rede social de Zuckerberg. Você pode dizer sim, ou limitar este acesso a apenas alguns itens.

Feito isso, o MySpace irá te mostrar tudo que ele tem que pode lhe agradar (perfis de músicas, celebridades, filmes, empresas, amigos). Você checa e confirma o que realmente lhe interessa ou não. O próximo passo é criar rapidamente uma senha para o MySpace e está feito.

Agora você tem um perfil no MySpace e sua página inicial receberá todas as atualizações das páginas que você indicou gostar no Facebook. O plano é que em breve o MySpace tenha por todas as suas páginas botões de “Curtir” do Facebook. O vídeo abaixo ajuda muito você a entender (em inglês, mas mesmo para quem não entende, é visualmente bastante explicativo).

Talvez mais importante que a nova ferramenta é o fato de o MySpace ter adotado o discurso: “Se não posso com meu adversário, melhor me juntar a ele”. E como lembra o Mashable, o MySpace amplia em muito seu área de alcance e deixa o fator social para Zuckerberg, enquanto se foca no entretenimento.

A ideia parece ser: converse com seus amigos no Facebook, mas veja o trailer novo do filme e ouça as canções novas de seu músico aqui, tudo de forma descomplicada e com um login só. Mas ainda parece que a novidade só agrada a quem já é usuário do MySpace. A conferir se os milhões que estão só no Facebook serão fisgados.