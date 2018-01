Facebook é o maior repositório de fotos - Link - Estadão

Há dez fotos no Facebook para cada habitante na Terra. Hoje a rede social tem mais de 60 bilhões de fotos dos usuários, contra “apenas” 5 bilhões do Flickr e 7 bilhões do Picasa.

A cada mês são adicionadas 6 bilhões de fotos ao site. A expectativa é que o Facebook atinja a marca de 100 bilhões de fotos na metade deste ano.

O infográfico abaixo mostra detalhes sobre o universo das fotos no Facebook. Além dos números impressionantes, há dados curiosos: você sabia, por exemplo, que a maior parte das fotos são postadas aos finais de semana?

—-

Confira: