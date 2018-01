Facebook e Orkut integrados - Link - Estadão

Chega de disputas. Começa a integração. O Facebook vai lançar nesta sexta-feira, 22, um aplicativo que permite o compartilhamento automático de informações postadas na rede social com os amigos do Orkut. O app também vai facilitar que os usuários localizem contatos entre as duas redes.

A nova ferramenta, que deve aparecer na página inicial de cada usuário do Facebook nas próximas horas, vai permitir que se vincule o perfil de uma rede ao da outra. Assim, se suas contas estiverem vinculadas, será possível compartilhar as atulizações (de status, vídeos e fotos) feitas no Facebook pleo Orkut. O contrário também será permitido: atualizar seus perfil do Facebook ao postar algo no Orkut.

Segundo a assessoria de imprensa do Facebook no Brasil, haverá mecanismos para que os usuários controlem a cada atualização o que será compartilhado também na outra rede social.

Ofensiva

Esse lançamento do Facebook mostra claramente a vontade da empresa de Zuckerberg em fincar o pé em países ainda dominados pela rede social do Google. Ao permitir a integração, o Facebook também permite que usuários mais resistentes se acostumem com sua plataforma e não tenham problemas para manter ativos dois perfis sociais. Ao entrar no Orkut, a maior rede social do mundo sai da disputa aberta por usuários e começa uma fase de fácil conexão entre as duas redes — e aí sim o usuário poderá decidir qual dos dois sites mais o agrada para entrar, atualizar e ser sua central de comunicação online.

O Orkut, conforme relatório divulgado pela ComScore, ainda lidera entre as redes sociais no Brasil e o site que merece maior engajamento por parte dos usuários. O Facebook, por outro lado, tem a hegemonia mundial com seus mais de 500 milhões de usuários e pretende se expandir ainda mais, a começar por países como Brasil, Rússia, Turquia e Indonésia, onde não é marjoritário. O site criado por Mark Zuckerberg tem mais de 6 milhões de usuários cadastrados por aqui e aumentou sua audiência em 7,5 milhões de visitantes do ano passado para cá.