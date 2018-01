Facebook é pressionado na Alemanha - Link - Estadão

Um escritório alemão de proteção de dados disse nesta quarta-feira, 7, que iniciou um processo legal contra o Facebook, acusando a rede social de acessar e gravar ilegalmente dados pessoas de pessoas que não utilizam o site.

Johannes Caspar disse que seu escritório de defesa da privacidade na rede começou os procedimentos legais que podem resultar em uma multa de milhares de euros para o Facebook. “Consideramos que armazenar dados de terceiros, neste contexto, é contra as leis de privacidade”, disse Caspar em comunicado.

O Facebook tem até 11 de agosto para responder formalmente à denúncia. A resposta do site vai determinar se o caso seguirá para a Justiça.

A empresa, cuja sede fica em Palo Alto, California, confirmou em um e-mail à Associated Press que recebeu uma carta de Caspar. “Estamos analisando (a acusação) e vamos responder prontamente à ela dentro do prazo”, afirmou o Facebook.

Os alemães são protegidos por uma das mais restritivas leis de privacidade do mundo, que definem em detalhes como e quantas informações privadas dos indivíduos podem ser acessadas e por quem.

A Alemanha também lançou uma investigação sobre o Google, por causa dos dados coletados pelos carros do Street View.

Em abril o Facebook mudou suas configurações de privacidade para permitir aos usuários bloquearem o acesso de contatos listados nos seus e-mails, mas Caspar argumenta que os contatos gravados previamente não foram apagados e estão sendo usados para fazer marketing.

“É um sistema projetado para expandir o Facebook em seu próprio benefício”, disse Caspar por telefone.

Ele disse que seu escritório recebeu queixas de “muitas pessoas”. Elas relataram que receberam e-mails do Facebook depois que o site obteve seus nomes e e-mails na lista de contatos de usuários da rede social.

Caspar não deu um número específico de reclamações, mas disse que isso indica que dados de terceiros estão sendo coletados pelo Facebook e guardados para serem usados no futuro.

“Dado que milhões de pessoas são membros do Facebook só na Alemanha, é uma situação inquietante”, disse.

A ministra de direitos do consumidor da Alemanha, Ilse Aigner, afirmou no último mês que planejava deletar sua conta no Facebook porque o site ainda não estava tomando medidas suficientes para proteger os dados dos usuários.

