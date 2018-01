Facebook é processado por espionar usuários - Link - Estadão

Ação movida por promotores da Califórnia diz que rede social estaria vigiando links enviados em mensagens privadas

SÃO PAULO – O Facebook está sendo processado na Califórnia por vigiar as mensagens privadas de seus usuários e fornecer seus dados para parceiros comerciais.

A ação, escrita por dois promotores do governo californiano, cita um relatório de uma empresa de segurança suíça, que afirma que o Facebook estaria vigiando os links enviados por usuários em mensagens privadas sem avisar a seus usuários.

No texto, os promotores pedem que o site pague US$ 100 por cada dia em que violou os direitos dos usuários, ou US$ 5 mil por cada conta afetada, para ressarcir os danos causados pela quebra de privacidade.

Há entretanto, quem defenda as ações “suspeitas” do Facebook. “Se você não checar os links que os usuários divulgam entre si, eles podem ser afetados por spam, truques, ataques de phishing através dessas URL”, disse o especialista em segurança Graham Cluley.