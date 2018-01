Facebook e Skype? - Link - Estadão

Jornalistas da imprensa internacional foram convidados para um evento na sede do Facebook, na California, às 14 horas (horário de Brasília), nesta quarta-feira, 6. Não foi divulgado o tema do encontro, mas a espectativa é que se trate de um anúncio de um novo produto. O evento será transmitido ao vivo pela rede social por meio do endereço http://apps.facebook.com/facebooklive/.

Vadim Lavrusik, do Mashable, suspeita que — apesar de o convite usar o termo check-in sugerindo a apresentação de novos recursos para o serviço de geolocalização da rede, o Facebook Places — uma integração com o Skype seja anunciada. A função de conversas em vídeo pelo site também está entre os produtos mais cotados para serem lançados.

No fim de setembro, o All Things Digital noticiou que, de acordo com “fontes próximas à situação”, o Facebook e o Skype iriam anunciar uma “ampla e significante parceira que incluiria integração de SMS, conversas em áudio e a função Connect da rede social”.

A parceria faz sentido dentro do plano do Facebook de ser uma plataforma que centralize a comunicação online de seus usuários. Ainda segundo as fontes do site, a meta da empresa de Zuckerberg é adicionar ferramentas que permitam aos usuários integrar de forma mais orgânica meios de comunicação e grupos sociais. E isso será feito por meio de parcerias com empresas que ofereçam serviços que eles não podem criar.

• Um aplicativo que leva o Skype para o Facebook