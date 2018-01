Facebook e Skype integrados - Link - Estadão

Facebook e Skype estão próximos de anunciar uma grande parceria. Quem afirma é o site All Things Digital, que conversou com pessoas que estão próximas ao negócio que irá permitir que, ao integrar os dois serviços, mandar SMS, conversar por vídeo e áudio com seus amigos no Facebook.

Tudo isso deve ficar disponível no Skype 5.0, nova versão do software que ainda está em fase beta e deve ser lançada em algumas semanas. O All Things Digital teve acesso a uma imagem de como ficará o Skype integrado ao Facebook.

