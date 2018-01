Facebook e Yahoo mais integrados - Link - Estadão

O Yahoo anunciou domingo, 6, que será ainda mais integrado ao Facebook, ampliando uma parceria que teve início no ano passado.

A partir de segunda-feira, 7, em diante as contas do Yahoo e do Facebook podem ser diretamente ligadas, permitindo que os usuários do Yahoo, por exemplo, tenham as atualizações do Facebook enviadas diretamente às suas páginas iniciais ou ao email.

A integração também facilitará o compartilhamento de atividades no site do Yahoo, como fotos no Flickr, por meio do Facebook.

O Yahoo informou ainda que irá renomear o Yahoo Profiles, sua central de gerenciamento de perfis e atividades, para Yahoo Pulse, além de alterar a configuração para facilitar os controles de privacidade do usuário.