Facebook entra no clima do Halloween com reações e máscaras de Live - Link - Estadão

Até as reações do Facebook se fantasiam no Halloween!

O Facebook liberou, nesta sexta-feira, 28, reações temáticas do Dia das Bruxas, no clima da festa que é comemorada na próxima segunda-feira, 31. Assim, os emoticons de risada, "wow" ou "triste" são substituídos por uma bruxa feliz, um fantasma assustado e um Frankenstein meio cabisbaixo.

Criados no final do ano passado, as reações são alternativas de expressão para os usuários do Facebook – segundo empresa, eram frequentes as reclamações de que só o botão "curtir" não bastava para interagir com notícias tristes, por exemplo.

A função já está disponível para alguns usuários brasileiros, mas ainda deve demorar algumas horas para estar disponível para todos.

Facebook Live ganhou 'filtros' especiais do Dia das Bruxas

Live. O sistema de transmissões em vídeo ao vivo do Facebook, o Live, também entrou no clima do Dia das Bruxas: usando a tecnologia do Masquerade, app comprado pelo Facebook no início de 2016, eles permitem que o usuário que faz a transmissão se "fantasie" de bruxa, caveira ou até mesmo de abóbora.

Nesse caso específico, a novidade foi liberada apenas para quem usa o Facebook no iPhone nos EUA, Reino Unido e Nova Zelândia. A previsão do Facebook é de que as máscaras, que parecem-se com filtros do Snapchat, fiquem disponíveis em outros países e no sistema operacional Android nos próximos meses.