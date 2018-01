Facebook enviará alertas sobre pessoas desaparecidas - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Facebook começou a enviar alertas sobre pessoas desaparecidas no feed de notícias de seus usuários na rede. As primeiras experiências nesse sentido estão sendo realizadas nos Estados Unidos em parceria com o centro americano de crianças desaparecidas (NCMEC, na sigla em inglês) e operadoras de telefonia.

Os “Amber Alerts” (nome dado aos avisos eletrônicos de crianças desaparecidas nos EUA) aparecem entre posts, vem com uma foto da pessoa desaparecida, um texto detalhando a última vez que ela foi vista, o local e um telefone para contato. É possível ainda clicar em Learn More (para saber mais sobre o caso) ou em Share (para compartilhar o alerta na sua timeline).

Emily Vacher, diretora do Facebook responsável pela novidade, disse que sugeriu a incorporação dos alertas após notar que vários usuários publicavam comunicados de pessoas desaparecidas em suas timelines.

Os alertas são disparados a usuários que tenham o aplicativo no celular e são baseados em geolocalização. Ou seja, apenas usuários que estejam próximos aos locais do desaparecimento e serão enviados por até no máximo 24 horas após a notificação da NCMEC.

“Essa é a coisa mais próximo do tempo real que nós podemos querer,” disse John Ryan, presidente da NCMEC ao Wall Street Journal.

Não há informações se o mesmo recurso será exportado para outros países.