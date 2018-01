Facebook está criando app para Apple TV, diz jornal - Link - Estadão

O Facebook está criando um aplicativo para dispositivos conectados à TV, como a Apple TV, da Apple. Segundo reportagem do Wall Street Journal publicada nesta terça-feira, 31, a empresa pretende usar o aplicativo para distribuir conteúdo de vídeo, seja nas transmissões ao vivo já feitas pela rede social ou em séries e programas com qualidade de TV, em parceria com emissoras norte-americanas.

Procurado, o Facebook se recusou a comentar o assunto. Um aplicativo para dispositivos como a Apple TV, no entanto, pode aumentar a demanda por anúncios para a empresa -- hoje, uma das crescentes fontes de renda da empresa são os anúncios em vídeo, que tradicionalmente são mais caros do que peças publicitárias baseadas em textos e fotos.

Além disso, o consumo de vídeos ao vivo, em tempo real, tem se tornado um dos principais campos de batalha das redes sociais, envolvendo eventos como partidas esportivas, premiações como o Oscar e o Grammy e até mesmo cerimônias políticas. Entre as empresas presentes nessa disputa, além do Facebook (e do Instagram), estão presentes também o Twitter e o Snapchat.

Em abril, o Facebook expandiu sua funcionalidade de vídeo ao vivo, o Facebook Live -- para especialistas, uma ameaça em potencial para a televisão tradicional, por conta de seu alcance global e pelo destaque dado pela rede social em sua plataforma. Alem disso, o vídeo ao vivo no Facebook tem uma vantagem contra a TV: a facilidade de engajamento do público, curtindo e comentando o que se vê na tela em tempo real.