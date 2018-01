Facebook está testando sugestões de eventos - Link - Estadão

Mecanismo leva em conta dados de localização do usuário e eventos em que os amigos confirmaram presença

SÃO PAULO – O Facebook está testando novas funcionalidades para a área de eventos da rede social. No lugar dos eventos criados pelos amigos, alguns usuários do site estão vendo, na barra lateral direita de sua página inicial, sugestões de eventos baseadas nos check-ins que eles já fizeram na rede.

Segundo o que afirmou um porta-voz da empresa ao site TechCrunch, o sistema de sugestões mescla informações de localização publicadas pelo próprio usuário – tanto pela Timeline quanto por aplicativos parceiros, como o Foursquare – com eventos em que amigos confirmaram presença ou criados pelas páginas que o usuário curte.

O mecanismo de sugestão ainda estão em fase de testes e não pode-se dizer se ele se tornará uma funcionalidade padrão ou não.