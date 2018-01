Facebook fecha parceria para Super Bowl - Link - Estadão

SAN FRANCISCO – O Facebook está colaborando com a Fox Sports para a transmissão do Super Bowl no domingo, a mais recente investida da rede social para aumentar seu papel como centro de conversas em tempo real em torno de eventos esportivos e de notícias.

A Fox vai integrar o conteúdo do Facebook em sua programação de televisão antes do jogo, incluindo comentários públicos de usuários do Facebook e do Instagram sobre o jogo de futebol americano, bem como estatísticas de fãs com base em dados coletivos de membros do Facebook.

As duas empresas também criaram um site que contará com os dados de usuários de Facebook e vídeos de todos os comerciais que forem ao ar durante o jogo.

O Facebook está competindo cada vez mais com o Twitter para se estabelecer como um centro de discussões online sobre eventos esportivos, programas de televisão e celebridades.

A colaboração com a Fox para o Super Bowl se baseia em uma parceria que o Facebook fechou com a rede de TV no ??ano passado. Mais de 100 milhões de espectadores devem assistir ao jogo de futebol no domingo, numa disputa entre o Denver Broncos e o Seattle Seahawks.

/REUTERS