Facebook fica instável durante toda a tarde - Link - Estadão

A rede social Facebook tem passado por problemas desde o início da tarde desta quarta-feira, 22. Pelo Twitter, usuários de toda parte do mundo alegavam não estarem conseguindo acessar a rede. O erro não afetou todos os usuários.

O perfil oficial da marca avisou também por Twitter que “algumas pessoas não conseguem se conectar ao Facebook devido a um problema de um provedor terceirizado. Estamos trabalhando para consertá-lo o mais rápido possível”.

Agora no final da tarde, o Facebook enviou um comunicado oficial pela assessoria de imprensa dizendo que estão tentando entrar em contato com o servidor para “solucionar a instabilidade”. Afirmaram também estarem implantando “modificações para que as conexões afetadas voltem a funcionar”.

O site Down Right Now acompanha a estabilidade diversos serviços pela internet, como Facebook, Twitter, Gmail, Blogger e Ning. Eles informam se um site está funcionando a partir de mensagens enviadas por usuários, mensagens públicas no Twitter, anúncios oficiais e sites terceirizados de monitoramento. Segundo o site, a rede social de Zuckerberg começou a sofrer instabilidades por volta do meio-dia, e elas se intensificaram a partir das 14h.