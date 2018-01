Facebook ganha novo app para videochamadas - Link - Estadão

Serviço Airtime será oferecido pelos fundadores do Napster; plataforma foi lançada nesta 3ª

Parker (à esq.) e Fanning: eles querem deixar a internet ‘mais divertida’. FOTO: Ozier Muhammad/NYT

Há uma década eles ajudaram a desmontar a indústria fonográfica. Agora os criadores do Napster, Sean Parker e Shawn Fanning, juntam forças no lançamento da Airtime, plataforma que oferecerá serviço de videochat a usuários do Facebook. A startup foi apresentada nesta terça-feira, 5, em um megaevento que teve a participação do ator Jim Carrey e do rapper Snoop Dogg e talk show com o comediante Jimmy Fallon.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ e no Tumblr

Mas nem tudo correu bem. Enquanto as celebridades se revezavam no palco, a demonstração do serviço teve falhas técnicas. Um videochat entre algumas estrelas do show business americano ficou travado por mais de dez minutos, enquanto técnicos da empresa corriam para tentar resolver o problema. O evento, aliás, começou com uma hora de atraso.

Parker e Fanning, claro, esperam que a Airtime opere com menos “soluços” quando estiver disponível para os 950 milhões de usuários do Facebook. A plataforma está sendo lançada como uma rede social onde amigos podem se falar usando microfone e webcam.

Segundo Parker, que apostou no Facebook e foi interpretado por Justin Timberlake no filme A Rede Social, a Airtime visa a deixar a internet mais divertida ao permitir conversas entre amigos e também desconhecidos.

“Estamos tentando reestabelecer a serendipity (a atitude de descobrir coisas interessantes por acaso) na internet”, disse Parker. “Nunca houve um ambiente tão adequado para performances ao vivo na rede.”

Vários serviços semelhantes já existem na web, a exemplo do Skype e do Google Hangout, e startups como o Chatroulette.

/ COM AGÊNCIAS