Facebook gasta US$ 40 milhões em patentes - Link - Estadão

No mês passado, o Facebook anunciou uma parceria com o site Friendster, que agora usaria o sistema de crédito da maior rede social do mundo, o Facebook Credits.

Mas só hoje descobrimos que a união entre as duas plataformas é mais ampla: a página de Mark Zuckerberg tomará conta de todas as patentes já registradas pelo Friendster, além daquelas que aguardam aprovação.

O Facebook investiu US$ 40 milhões na compra dessas 18 patentes, que podem trazer novos aplicativos para a rede. A lista vai de feeds até formas de organização de contatos.

Além agregar novas características ao seu produto, as patentes também podem ser úteis em futuros processos de concorrentes, o que vive acontecendo.

Ainda no final de julho, o Facebook ganhou uma disputa judicial contra a Leader Technologies, que afirmava que Zuckerberg havia quebrado uma patente de uma ferramenta de colaboração registrada pela empresa.