Facebook Home já está disponível no Brasil - Link - Estadão

Aplicativo que leva o Facebook para a tela inicial do Android pode ser baixado na loja Google Play

SÃO PAULO – O Facebook disponibilizou para download no Brasil na tarde desta terça-feira, 16, o Facebook Home, aplicativo que integra o Facebook às principais atividades do smartphone, reunindo na tela inicial do telefone comentários em postagens, atualizações e mensagens postadas na rede social.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Lançado mundialmente no dia 4 de abril, o download do Facebook Home pode ser feito em telefones com sistema operacional Android na loja Google Play.

O aplicativo funciona nos dispositivos HTC One X, HTC One X+, Samsung GALAXY S III e Samsung GALAXY Note II e, em breve, também funcionará nos aparelhos HTC One e Samsung GALAXY S4. Para outros modelos, a ferramenta estará disponível nos próximos meses.

Aplicativo. O Facebook também anunciou uma nova atualização para iPhone e iPad. Entre as novidades está sistema “chat heads”, que permite ao usuário acompanhar o feed de notícias ao mesmo tempo em que conversa com um amigo no bate-papo. Para falar com um amigo basta tocar nas “chat heads” e para fechá-las, o usuário deve arrastá-las para a parte inferior da tela.

Outra novidade é a opção de inserir adesivos nas mensagens publicadas na rede social. Além das opções básicas, o usuário pode adquirir mais modelos na Loja de Adesivos.

O Facebook diz ainda que a versão para iPad vai permitir que o usuário veja as histórias “com mais brilho”.

A atualização do Facebook para iOS estará disponível nesta terça na App Store. Já as “chat heads” e e os adesivos para iPhone serão implementados, segundo a empresa, nas próximas semanas.

Veja como funciona o Facebook Home:

—-

Leia mais:

• Facebook anuncia home para Android

• Celular, doce lar