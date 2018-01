Facebook inicia teste global de anúncios no Messenger - Link - Estadão

Facebook Messenger vai mostrar publicidade no meio da aba inicial de conversas.

O Facebook anunciou nesta terça-feira, 11, que está testando, a nível global, uma nova forma de publicidade no aplicativo de conversas Messenger. A partir de agora, na versão beta, algumas propagandas serão mostradas na home do app e poderão levar o usuário para o site do anunciante ou para uma outra aba de conversa no próprio aplicativo.

Em janeiro, a companhia iniciou testes na Austrália e na Tailândia, e com o sucesso deles, decidiu ampliar para o resto do mundo. Com o serviço, a rede social oferece aos possíveis anunciantes a base de 1,2 bilhão de usuários ativos por mês do app de conversas.

Além de colocar anúncios na página inicial do aplicativo, as empresas poderão abrir conversas com cada cliente que clicar na propaganda e ainda mandar mensagens patrocinadas depois para engajar esses contatos novamente. Os anúncios podem ser criados no Gerenciador de Anúncios ou no Power Editor.

O Facebook hoje fica com 85% da receita da publicidade arrecadada no seu aplicativo principal. A companhia tem tentado ganhar dinheiro com o app do Messenger para complementar seu sistema principal de renda, que deve estagnar esse ano, de acordo com analistas.