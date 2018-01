Facebook irá privilegiar post de amigos ao invés de conteúdo de páginas - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Facebook anunciou nesta terça-feira, 21, que algumas alterações na política da rede social irão privilegiar as postagens de amigos ao invés de conteúdos divulgados por páginas da rede.

Segundo a empresa, a mudança ocorre após uma pesquisa feita com usuários, que foram convidados a avaliar a relevância de publicações no feed de notícias. O resultado mostrou à empresa que as pessoas priorizam os posts de amigos em detrimento de conteúdos divulgados pelas páginas de “pessoas jurídicas”.

Segundo Max Eulenstein, gerente de produto da empresa, e Lauren Scissors, pesquisadora de experiência do usuário, escreveram em um post no blog oficial da empresa: “Isso significa que precisamos dar a você a mistura correta de atualizações de amigos e figuras públicas, publicadores, negócios e organizações locais com as quais você está conectado”.

A rede social reconhece que a novidade pode ser prejudicial às empresas ou organizações: “Em alguns casos, o alcance de um post e o tráfego vindo dele podem potencialmente diminuir”.

As alterações no algoritmo são três:

1) Posts de um mesmo publicador poderão aparecer de modo consecutivo

Acaba a regra que determina um máximo de publicações por pessoas ou páginas no feed. Assim, não irá haver avaliação de números de posts, mas de relevância. Tal regra foi relaxada para aumentar o número de postagens para pessoas com poucos amigos, principalmente.

2) Publicações curtidas ou comentadas por amigos serão rebaixadas

Outra mudança é o posicionamento de publicações curtidas por amigos. A partir de agora, elas ficarão em um lugar mais distante do topo do feed, dificultando a visualização.

3) Mais importância para a produção própria dos seus amigos

E a terceira mudança se trata da maior importância dada ao conteúdo produzido pelos amigos que a pessoa mais interage. Quanto mais interação com a pessoa, mais bem colocada no feed do usuário.