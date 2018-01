Facebook lança aplicativo que armazena e compartilha álbuns de fotos - Link - Estadão

Reprodução

O Facebook lançou hoje um novo aplicativo para ajudar seus usuários a compartilhar álbuns de fotos com grupos específicos de amigos. A ideia é facilitar a vida de quem deseja dividir com algumas pessoas as dezenas ou centenas de fotos tiradas, por exemplo, em uma festa, evento de família ou viagem, mas não sabem como fazer isso de uma forma prática e sem precisar enviar cada imagem separadamente.

O app Moments pode ser sincronizado com o álbum de fotos do celular e armazena todas as fotos selecionadas pelo usuário na nuvem, em álbuns separados que podem ser compartilhados individualmente com grupos específicos de amigos.

O sistema tem inteligência para identificar, por exemplo, quais amigos estão na foto (a partir do sistema de reconhecimento facial da própria rede social) e em quais locais as imagens foram tiradas.

Todas as fotos inseridas no aplicativo são privadas e não serão postadas na página do Facebook do usuário, permanecendo acessíveis apenas para as pessoas autorizadas, embora exista uma opção para compartilhá-las em redes sociais.

O sistema do Facebook funciona de forma semelhante a outros serviços oferecidos por companhias concorrentes, como o Google, oferecendo um espaço sem limite de armazenamento para quem confiar em deixar todas as suas fotos sob a gestão da rede social.

É importante destacar, porém, que as fotos têm seu tamanho otimizado para serem armazenadas no serviço, o que significa que o usuário não poderá fazer o download de imagens em alta resolução após armazená-las no aplicativo.

Por enquanto, o aplicativo Moments só está disponível nos EUA e deve chegar a outros países “ao longo do tempo”, segundo o Facebook.

Por enquanto, o aplicativo Moments só está disponível nos EUA e deve chegar a outros países "ao longo do tempo", segundo o Facebook.