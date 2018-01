Facebook lança app para identificar chamadas telefônicas - Link - Estadão

FOTO: DIVULGAÇÃO/FACEBOOK FOTO: DIVULGAÇÃO/FACEBOOK

SÃO PAULO – O Facebook lançou nesta quarta-feira, 21, um aplicativo para identificar chamadas telefônicas. O Hello identifica o número e realiza, automaticamente, uma unificação entre a chamada, o Facebook e o Messenger. Assim, uma série de informações é exibida juntamente com a ligação. Basta o número em questão estar cadastrado na rede social.

As configurações de privacidade, porém, continuam valendo. Caso o usuário cadastre o telefone na rede e opte apenas para que amigos possam ter acesso, o identificador funcionará apenas para esses amigos. Telefone de locais com informações abertas – como estabelecimentos comerciais – poderão ser encontrados por qualquer pessoa.

O aplicativo também dá opção de bloquear chamadas, direcionando-as para o correio de voz. Ele também permite a realização de ligações via Wi-Fi.

Um outro benefício do Hello é a organização de todos os contatos em uma única agenda. Todos os amigos do usuário aparecerão em um local. Assim, a pessoa pode optar pela maneira de contactar: SMS, telefone, messenger ou realizar uma chamada de voz.

Em entrevista à Info, o diretor de produto no Facebook e desenvolvedor do Hello, Andrea Vaccari, disse que o objetivo do app é “identificar e bloquear chamadas, organizar contatos e buscar informações de uma maneira mais simples. Tudo dentro de um único app e respeitando as configurações de privacidade.”

Por enquanto, há apenas desenvolvimento do aplicativo para o sistema Android.

O aplicativo pode ser utilizado de qualquer aparelho, não havendo a necessidade de sincronizar informações ou armazenar os dados em um cartão de memória. Há apenas a necessidade de realizar o login.

A novidade foi disponibilizada em versão de testes para usuários da rede social nos EUA, Nigéria e Brasil.