Facebook lança bate-papo em vídeo - Link - Estadão

Zuckerberg apresentou novo serviço de chamada por vídeo em parceria com o Skype e lançou recurso de chat em grupo

Zuckerberg apresenta Video Chat, serviço desenvolvido em parceria com o Skype. FOTO: NORBERT VON DER GROEBEN/REUTERS

SÃO PAULO – Conforme o esperado, o Facebook lançou nesta quarta-feira, 6, em sua sede em Palo Alto, na Califórnia, uma nova ferramenta de chat em vídeo, desenvolvida em parceira com o Skype.

Na ocasião, o criador e CEO da rede social, Mark Zuckerberg, chamou a atenção para o crescimento exponencial da quantidade de usuários e do volume de informações que essas pessoas compartilham todos os dias.

“Somente no Facebook, são 4 bilhões de compartilhamentos por dia”, disse, frisando que o número dobrou em relação ao ano passado. “Estamos no cotovelo da curva de compartilhamento e todos as aplicações para tal vão se modificar dramaticamente.”

A apresentação da nova ferramenta de vídeo foi feita pelo engenheiro de software Phillip Su, da equipe do Facebook em Seattle. Ele destacou a facilidade em utilizar o serviço, com apenas um clique, direto do browser, sem precisar baixar nenhum programa.

Em seguida, o presidente do Skype, Tony Bates tomou a palavra e afirmou que a missão de tornar o acesso à comunicação o mais abrangente possível estava cumprida, referindo-se, provavelmente, aos 750 milhões de usuários do Facebook que, agora, vão usar a tecnologia de voz via IP da empresa.

Conversas em vídeo. O lançamento chega para complementar a missão do Facebook de reunir todos os tipos de mensagens dentro da rede social, que se tornaria uma espécie de central de comunicações. O novo serviço de Mensagens, que reúne chat, mensagens privadas e SMS, foi o primeiro grande passo.

A ferramenta de chamadas em vídeo está incorporada dentro do Bate-papo do Facebook. É só abrir uma janela de conversa e clicar no ícone de vídeo. Uma vez o que o amigo chamado atenda a ligação e tenha uma webcam configurada no computador, começa a conversa em vídeo, dentro da rede social, sem necessidade de baixar qualquer programa ou criar uma nova conta.

Apesar de ser ter sido classificado como “anúncio sensacional” pela Facebook, o novo serviço de chat em vídeo já está sendo apontado como defasado em relação ao Hangout do recém lançado Google Plus. Ao passo que no Facebook é possível estabelecer contato em vídeo com uma pessoa por vez, no Google Plus é possível conversar com até 10 amigos ao mesmo tempo.

O novo recurso deve estar disponível para todos os usuários em algumas semanas. Por enquanto, quem quiser pode testar a ferramenta aqui.

Conversas em grupo. Além do chat em vídeo, a empresa também anunciou modificações em sua ferramenta de bate-papo via texto, que agora permite conversação em grupo e também organiza os contatos de acordo com a frequência em que se conversam dentro da rede social.

Para isso, janela de bate-papo teve seu design modificado e passa a contar com uma barra lateral onde são mostradas as pessoas com quem o usuário mais troca mensagens. Essa barra se ajusta automaticamente ao tamanho da janela do navegador que está sendo usado e aparece toda vez que houver espaço suficiente.

Segundo o Facebook, esse era um dos recursos mais pedidos pelos usuários. Para chamar outros amigos para uma conversa, basta clicar em ‘Adicionar Amigos’ em uma janelinha de bate-papo já aberta. O histórico das conversas em grupo também serão arquivados na área de “Mensagens”.