Facebook lança botão para doações a instituições de combate ao Ebola - Link - Estadão

Doação é feita diretamente pela rede social. FOTO: Reuters Doação é feita diretamente pela rede social. FOTO: Reuters

BANGALORE – A rede social Facebook disse que os usuários têm agora a opção de doar diretamente para instituições de combate ao vírus Ebola por meio de um botão no topo de seu feed de notícias.

Os usuários do Facebook podem doar para três instituições de caridade – International Medical Corps, Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, e Save the Children – a partir desta quinta-feira, informou a companhia em seu site.

A rede social também está doando 100 terminais para prover Internet e acesso a serviço de voz via Internet para ajuda humanitária nas áreas atingidas pelo Ebola, como Guiné, Libéria e Serra Leoa.

O presidente-executivo Mark Zuckerberg disse em outubro que ele e sua mulher doariam 25 milhões de dólares para a Fundação Centro de Controle de Doenças para combater o Ebola.

O surto de Ebola resultou em aproximadamente 5 mil mortes na África Ocidental e nove casos tratados nos Estados Unidos desde agosto.

/REUTERS