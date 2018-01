Facebook lança central de aplicativos - Link - Estadão

Loja tem versão para Android e iOS e pretende facilitar o download de apps socialmente integrados com a rede social

SÃO PAULO – O Facebook lançou sua própria central de aplicativos nessa quinta-feira, 7. A plataforma – chamada de App Center – reúne mais de 600 apps, como o Draw Something e o Pinterest, e pode ser acessada pelo site www.facebook.com/appcenter ou pelo aplicativo da rede social para iPhone, iPad e Android.

Cada aplicativo no Facebook App Center tem screenshots e uma descrição detalhada, para que o usuário decida se quer ou não usá-lo. Também é possível ver quais informações o programa necessita para rodar e quais amigos na rede social podem acompanhar as atividades realizadas com aquele app.

Os aplicativos estão divididos nas seguintes categorias: Jogos, Diversão, Facebook, Estilo de Vida, Música, Notícias, Fotos e Vídeos, Esportes, Viagens e Utilitários.

A plataforma torna o download dos apps mais fácil. Eles podem ser baixados pelo próprio site, ou enviados para o smartphone ou tablet usando o link “Send to Mobile”. Se for necessário, o usuário será direcionado para a iTunes Store ou o Google Play. Antes, o usuário precisava procurar o aplicativo no mesmo campo onde ele buscava amigos, grupos e eventos.

Segundo o Facebook, cada pessoa terá uma “experiência personalizada” no App Center. É possível ver, por exemplo, quais aplicativos seus amigos usam, os apps mais recomendados e os mais populares na rede social.

O Facebook App Center foi lançado primeiro nos Estados Unidos e aos poucos todos os 900 milhões de usuários da rede social terão acesso. Ainda não há previsão de quando a plataforma estará disponível no Brasil, mas ela já tem versão em português e pode ser vista por quem entra no site via computador.

Números

- Mais de 230 milhões de pessoas jogam games no Facebook todo mês

- Mais de 130 games no Facebook têm mais de 1 milhão de usuários ativos mensalmente

- Mais de 4,5 mil aplicativos para a Timeline foram lançados desde 8 de setembro de 2011

- Em maio, sete dos top 10 aplicativos mais populares para iOS e seis dos top 10 para Android estavam socialmente integrados com o Facebook