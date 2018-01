Facebook lança feed de conversas no Brasil - Link - Estadão

Ferramentas permitem a parceiros de mídia saber em tempo real dados demográficos e o que os usuários estão comentando sobre um assunto na rede social

SÃO PAULO – O Facebook lançou no Brasil nesta terça-feira, 8, duas novas ferramentas que dão a parceiros de mídia acesso a dados em tempo real sobre publicações de usuários relacionadas a um assunto ou programa.

As APIs Feed Público e de Informações Sobre Palavras-chaves permitem a esses parceiros medir o engajamento dos usuários da rede social em torno de palavras-chave de seus programas. Também fornecem acesso a informações demográficas básicas como quantos posts mencionam uma palavra em determinado horário, sexo, idade e localização das pessoas que estão comentando.

Essas conversas poderão ser incorporadas em um feed público para que o veículo possa mostrar em tempo real o que está sendo comentado sobre um tema no Facebook em suas coberturas de notícias. O primeiro parceiro no País será o site Esporte Interativo.

“Observamos que muito do que as pessoas falam no Facebook é relacionado aos seus programas de TV favoritos”, diz comunicado oficial do Facebook. “Antigamente, pessoas se reuniam no café do escritório para discutir o que assistiram na TV na noite anterior. Hoje, o café é online e no Facebook. Estamos focados em construir ferramentas e parcerias para conectar melhor as pessoas com a programação de TV”, diz o texto.

Essas APIs foram lançadas em versão Beta nos Estados Unidos no início de setembro. Os primeiros parceiros foram a CNN, Slate, The Today Show, Buzzfeed e BSkyB. Além do Brasil, passam a ter acesso a essas ferramentas parceiros da França, Alemanha, Canadá e Índia.

Relatórios

Outras novidades devem ser anunciadas em breve. No início da semana, a rede social de Mark Zuckerberg divulgou que vai começar a enviar relatórios semanais para as quatro grandes emissoras de TV dos EUA: ABC, NBC, Fox e CBS. Esses relatórios vão mostrar dados sobre a interação dos usuários do Facebook em relação aos principais programas de cada emissora, incluindo números de likes, comentários e compartilhamentos.

Twitter e Facebook estão tentando chamar a atenção das TVs para sua audiência, para provar que sua participação é vital na maneira como as pessoas assistem televisão nos dias de hoje. Nos últimos meses, o Facebook lançou uma série de novidades voltadas para conversações em tempo real – um terreno até dominado pelo Twitter –, como as hashtags, palavras-chave e o trending topics, que ajudam a organizar os tópicos mais importantes.