Facebook lança login anônimo para aplicativos - Link - Estadão

SÃO PAULO – Mark Zuckerberg quer tentar amenizar as acusações de violação de privacidade do Facebook. Nesta quarta-feira, 30, o CEO anunciou durante a conferência de programadores de software da rede social, F8, realizada em São Francisco (EUA), uma nova versão do seu sistema de acesso à rede social que permite o anonimato.

A nova ferramenta tem como foco o acesso à aplicativos de terceiros – qualquer app que você acessa usando seus dados do Facebook – para que o usuário possa testar o aplicativo antes de fornecer suas informações pessoais ao sistema.

A ideia é estimular que o usuário use seus dados de forma mais consciente e, ao mesmo tempo, evitar que aplicativos de terceiros solicitem todo tipo de permissão de forma oportunista.

O novo login dá ao usuário maior controle sobre o tipo de dado que vai fornecer a um app. É possível escolher se um aplicativo pode publicar no feed de notícias e quais informações ele poderá acessar. Assim, se o app pedir acesso a algum dado que desagrade o usuário, ele poderá desativar a permissão e torná-lo inacessível para o app.

“Nós sabemos que algumas pessoas têm medo de pressionar o botão azul (em referência à confirmação de permissão de acesso de um app aos dados do usuário quando o login é feito pelo Facebook)”, disse Zuckerberg, durante a conferência. “Se você não confia nos apps, você pode não querer dar todas as permissões. Por isso, no ano passado nós separamos as permissões de leitura e publicação. Isso ajudou algumas pessoas a confiarem no botão azul e acessarem os aplicativos pela rede”, afirmou.

Durante a conferência, o Facebook também mostrou o óculos de realidade virtual Rift, que foi colocado à disposição dos presentes para que fosse provado e avaliado. O produto é resultado da última aquisição de startup do Facebook, que pagou US$ 2 bilhões pela Oculus Rift, fabricante do produto.

Com uma forma que lembra a de óculos de esquiador, o Oculus Rift isola completamente o portador de seu entorno e o introduz em uma realidade virtual tridimensional e envolvente (os óculos permitem a mudança constante de ângulo).

No teste realizado durante da conferência F8, o usuário era levado a um cenário apocalíptico no qual dezenas de criaturas se deslocavam entre rochas e lava, enquanto um gigantesco demônio aparecia ameaçante ao fundo. Através do controlador, o usuário podia disparar e interagir com o cenário virtual.

