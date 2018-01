Facebook lança Messenger para celulares - Link - Estadão

Aplicativo móvel independente envia mensagens para contatos de qualquer rede social

LOS ANGELES – A rede social Facebook lançou nesta terça-feira, 9, o aplicativo Messenger, que transfere o serviço de chat do site aos dispositivos móveis da Apple e aos que operam com o sistema operacional Android, do Google.

Os usuários já podem baixar o software e ativá-lo com sua identificação de conta do Facebook, indicou a companhia.

“É um novo aplicativo móvel que simplifica o funcionamento das mensagens e proporciona uma forma mais rápida para enviar textos aos amigos e a pequenos grupos”, disse a engenheira do Facebook Lucy Zhang, no blog da empresa.

Zhang foi cofundadora do Beluga, um aplicativo de mensagens para celular que foi adquirido pelo Facebook em março e cuja equipe desenvolveu o Messenger para a rede social durante os últimos meses.

O Messenger é um aplicativo independente do Facebook e permite enviar mensagens a qualquer “amigo” da rede social, bem como aos contatos da agenda telefônica.

O programa é uma extensão do sistema de chat do Facebook. Por isso, as conversas podem continuar e são acessíveis tanto através do site como do aplicativo de mensagens.

O Messenger permite a comunicação em grupos e tem um serviço de localização opcional, que encontra os usuários no mapa.

