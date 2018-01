Facebook lança novo aplicativo de notícias Paper - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Facebook lança nesta segunda-feira, 3, nos Estados Unidos, o Paper, novo aplicativo de notícias ligado à rede social e, por enquanto, exclusivo para o sistema iOS.

O Paper vai funcionar de forma semelhante a outros aplicativos de leitura de noticias, como o Flipboard. O sistema vai agregar em um só local as notícias que mais fizerem sucesso na rede social e permitir ao leitor descobrir novos conteúdos em 19 seções com temas distintos como esportes, tecnologia, cultura pop, etc.

Notícias semelhantes, sobre um mesmo tópico, serão agrupadas para serem visualizadas juntas no aplicativo. Dessa forma, o leitor poderá ver uma manchete e, na sequência, acompanhar os seus desdobramentos ao longo do dia. Com alguns cliques será possível comentar e compartilhar conteúdo com os amigos na rede social.

Uma das ferramentas interessantes do aplicativo é o uso de geolocalização para encontrar e recomendar conteúdo sobre a cidade onde o usuário vive sem que ele precise procurar por conta própria.

O Paper será inicialmente livre de anúncios. Ainda não há previsão de chegada do aplicativo em outros países e nem o lançamento para outras plataformas. Um vídeo produzido pelo Facebook mostra detalhes sobre o funcionamento do aplicativo.

Estratégia

O lançamento do Paper foi anunciado por Mark Zuckerberg na semana passada, junto com os resultados do Facebook para o último trimestre de 2013.

Na ocasião, o fundador da rede social deu uma dica importante sobre o futuro da sua empresa. O Paper deve ser o primeiro de uma série de aplicativos que o Facebook pretende lançar este ano para avançar no mercado móvel, que pela primeira vez superou o número de acessos via computadores na rede social.

O Paper foi desenvolvido pelo Facebook Labs, um centro de desenvolvimento de inovações criado pela empresa e que reproduz o modo de funcionamento de uma startup: equipes pequenas focadas no desenvolvimento de novos produtos.