Facebook lança novos aplicativos sociais - Link - Estadão

Aplicativos terão espaço fixo na Timeline e poderão mostrar em tempo real o que o usuário está fazendo

SÃO PAULO – O Facebook lançou uma nova safra dos chamados “aplicativos para Timeline“, que, como bem definiu Carl Sjogreen, diretor de plataforma da rede social, são para as “atividades que você quer compartilhar com amigos”. Dentre os 60 novos aplicativos lançados no evento desta quinta-feira, 19, estão: Foodspotting, Foodily, Ticketmaster, Pinterest, Rotten Tomatoes, Pose, Kobo, Gogobot e TripAdvisor.

Anunciada junto com a nova página de perfil em formato de linha do tempo em setembro do ano passado, a nova plataforma social da rede permite a criação de aplicativos que, segundo o próprio Facebook, ”ajudam os usuários a contar a história de suas vidas” ao permitir o compartilhamento de atividades relacionadas a um tema específico. A ideia é que, em vez de apenas indicar o que gosta de cozinhar, ler, ouvir e fazer, o usuário possa dizer o que está cozinhando, lendo, ouvindo ou fazendo naquele momento, dividindo a experiência com seus amigos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Esses aplicativos ganham espaço fixo na Timeline – como já acontece com as notícias lidas por aplicativos sociais de jornais -, que vão sendo atualizados com as atividades feitas pelos usuários.

Por exemplo, se um usuário gosta de cozinhar, pode instalar o app Foodily ou o Foodspotting à sua Timeline e atualizá-lo cada vez que quiser compartilhar algum prato que tenha feito. Além o post comum na Timeline e no ticker, essa atualização ficará dentro da caixinha do aplicativo, onde também aparecerão atualizações de amigos que usam o mesmo app.

Apenas alguns aplicativos foram anunciados hoje, mas o anúncio marcou o começo do lançamento dessas nova categoria de programas. A ideia é que haja aplicativos bem específicos para diferentes atividades, como jardinagem, caminhada, surf, moda, entre outros.

Ao adicionar um aplicativo, é possível definir quem verá as atualizações feitas através dele. E, uma vez adicionado, é possível removê-lo da Timeline e editar posts feitos por ele pela página de perfil ou pelo Log de Atividades.

A novidade também deve funcionar para usuários brasileiros, exceto os de músicas por questões de acordos de direitos autorais.

Esse lançamento é mais um passo na introdução dos novos aplicativos, mais sociais e baseados em atividades cotidianas. Na semana passada, os aplicativos de músicas, lançados juntos com os de notícia e vídeos, ganharam a possibilidade de reunir amigos para ouvirem canções juntos.

Adicione aplicativos à sua Timeline aqui.