Facebook lançará rede de publicidade para dispositivos móveis - Link - Estadão

SÃO FRANCISCO – O Facebook deve lançar nos próximos dias sua própria rede de publicidade para dispositivos móveis, aonde aproveitará a extensa base de navegação de seus usuários para criar anúncios personalizados. A intenção é concorrer com a AdMob, do Google, divulgou nesta segunda-feira a imprensa especializada.

A apresentação da rede de publicidade para móveis do Facebook vai acontecer no próximo dia 30, na conferência de desenvolvedores F8 que a companhia realizará em San Francisco, segundo o site “Re/Code”.

A possibilidade do lançamento de um serviço com essas características era especulada há algum tempo, dado o volume de dados que o Facebook tem a respeito de seus usuários, permitindo otimizar seus esforços publicitários. Assim, a nova rede do Facebook determinará, em função dos movimentos e das características de navegação dos usuários, que anúncios encaixam melhor em determinadas plataformas, como sites e aplicativos.

O Facebook tem atualmente 1,23 bilhão de usuários no mundo todo e mais de 500 milhões deles são ativos diariamente através de smartphones e tablets. No último trimestre de 2013, o Facebook faturou US$ 1,25 bilhão em publicidade em seu app para móveis — mais da metade da receita total por publicidade de toda a companhia.

Inicialmente o Facebook lançará o novo serviço para um número limitado de “parceiros” anunciantes, embora a ideia seja ampliar essa carteira de anunciantes nos próximos meses.

Em 2009, o Google comprou a companhia de publicidade para móveis AdMob por US$ 750 milhões, que se tornou então sua subsidiária pondo em contato plataformas com anunciantes nos aplicativos para smartphones e tablets.

/EFE