Facebook levanta US$ 16 bilhões em IPO recorde - Link - Estadão

Abertura de capital foi a terceira maior já feita por uma empresa na história; analistas já falam em bolha

FOTO: Keith Bedford/ Reuters

SÃO PAULO/NOVAYORK – O Facebook arrecadou US$ 16 bilhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) realizada nesta quinta-feira, 17. A empresa colocou à venda 421,2 milhões de ações ordinárias por US$ 38 cada uma.

As ações saíram ao preço máximo da faixa pretendida pelo Facebook, que ia de US$ 34 a US$ 38. Com esse valor a capitalização de mercado do Facebook pode alcançar US$ 104 bilhões, um recorde para qualquer empresa norte-americana no momento da oferta inicial.

Considerando o valor arrecadado, o IPO do Facebook foi o terceiro maior da história – e o maior entre as empresas de tecnologia.

As informações constam de uma nota à imprensa divulgada pelo Facebook após o fechamento dos mercados nesta quinta-feira, um dia antes de as ações da companhia começarem a ser cotadas no Nasdaq.

Enquanto isso, o pregão eletrônico Nasdaq anunciou nesta quinta-feira, 17, que as ações da Facebook deverão começar a ser negociadas às 11h locais de amanhã (meio-dia em Brasília), sendo aberta para cotação 15 minutos antes.

Bolha. A oferta inicial de ações da Facebook Inc. marca “a segunda vinda da bolha da internet”, comentou em seu blog Jeff Corbin, da KCSA Strategic Communications.

“Lembram-se do ano 2000? Eu me lembro. Mas aparentemente, os banqueiros e gerentes de carteira que estão na casa dos 30 anos de idade não se lembram. E por que deveriam? Em 2000, eles nem haviam terminado a faculdade”, escreveu Corbin.

Segundo ele, os investidores de varejo vão comprar ações da Facebook a preços que carregam um prêmio “enorme” em relação ao valor real da empresa. Corvin compara a IPO da Facebook à de outras empresas que atuam na internet como eToys, Razorfish e Pets.com.

O ano 2000 marcou o estouro da “bolha da internet”. O índice Nasdaq, que havia ultrapassado a marca dos 1.000 pontos pela primeira vez em julho de 1995, fechou em seu nível recorde de 5.048,62 pontos em 10 de março de 2000. O movimento de queda chegou ao auge em 10 de outubro de 2002, quando o Nasdaq caiu à mínima intraday de 1.108,49 pontos. A recuperação foi gradual: o índice só alcançou metade de seu pico histórico em maio de 2007.

