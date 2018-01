Facebook libera 'stickers' em comentários - Link - Estadão

SÃO PAULO – Estão familiarizados com os stickers? São aqueles emoticons melhorados que você deve receber – ou talvez enviar – em suas conversas privadas no Facebook. A novidade é que agora aquelas “figurinhas” vão passar a colorir todo o resto do seu Facebook: comentários na linha do tempo, grupos fechados e também eventos.

O engenheiro responsável pelo projeto, Bob Baldwin, compartilhou a novidade em sua conta do Facebook. “Acredito que os stickers permitirão que as pessoas respondam a posts de forma ainda mais divertida do que apenas com palavras”, disse, acrescentando que agora, com imagens, o usuário pode mostrar sua alegria sobre boas notícias ou mostrar-se triste, entre outras emoções.

Baldwin conta que o projeto, já em funcionamento para alguns usuários (a implementação deve se completar em alguns dias), começou em uma maratona hacker, em Nova York. “Construímos um protótipo para web em uma única noite.” Baldwin e seus colegas foram contratados pela empresa logo depois do feito.

Para inserir os stickers nos comentários, basta clicar no smile no canto direito superior do campo de comentários.

A perspectiva é de que seus posts – e o seu feed de notícias de maneira geral – fiquem bem semelhantes ao de Baldwin. E, aí? Curtiu?