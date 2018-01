Facebook libera troca de arquivos nos Grupos - Link - Estadão

Com novo recurso, será possível compartilhar arquivos de até 25 MB; só não pode música e arquivos .exe

Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

Opção de envio de arquivo na página inicial do grupo FOTO: Reprodução/Mashable

SÃO PAULO – O Facebook vai oferecer a todos os grupos criados na rede social a possibilidade de compartilhar arquivos, conforme matéria exclusiva publicada pelo site de tecnologia Mashable. O recurso já aparece nesta quinta-feira, 10, para uma pequena parcela de grupos e estará disponível para outros nos próximos dias, segundo o site.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

“Se você não tem o recurso ainda, o Facebook quer que você saiba que você o terá ‘logo’”, diz o Mashable. O site explica que o usuário poderá enviar arquivos de até 25 megabytes, o mesmo limite de tamanho usado no Gmail. Arquivos de música e arquivos executáveis (.exe) não deverão ser permitidos.

Um porta-voz do Facebook disse ao Mashable que enviar arquivos era um dos pedidos mais frequentes entre os usuários que integram grupos. A ferramenta “Grupos” aparece na página inicial do usuário (a mesma que exibe as atualizações dos amigos), no menu à esquerda. Se você não consegue encontrá-la, acesse facebook.com .

O novo recurso é herança da drop.io, serviço de compartilhamento de arquivos comprado pelo Facebook em 2010. No mês passado, a rede de Mark Zuckerberg lançou o Groups for School, que permite o compartilhamento de arquivos entre universitários.