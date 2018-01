Facebook muda e-mail de usuários sem avisar - Link - Estadão

Rede social alterou todos e-mails para @facebook.com sem consultar usuários; veja como voltar suas informações ao normal

Mariana Congo, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – Quem usa o Facebook pode ter uma surpresa ao visualizar as “Informações de contato” do seu perfil. A rede social alterou as configurações de exibição de e-mail de todos os usuários na segunda-feira.

Segundo o site de notícias americano Business Insider, o Facebook mudou a exibição do e-mail padrão, ocultando o endereço originalmente fornecido pelo usuário para a conta “@facebook.com”.

Em abril, a empresa havia informado, em sua página de imprensa, o início da criação e atualização dos e-mails dos usuários para “@facebook.com”.

A caixa de entrada do “@facebook.com” é a própria seção de “Mensagens” da rede social. Os endereços de e-mail foram criados automaticamente a partir do nome de usuário público.

O serviço de e-mails do Facebook foi lançado em 2010, mas nunca decolou como um substituto aos e-mails pessoais, hospedados em outros domínios.

5 passos para alterar

Se você não gostou da mudança nem da ideia de ter como e-mail principal um endereço do Facebook, segue o passo a passo para alterar suas configurações:

1- Acesse seu perfil e procure a caixa “Informações de contato”

2- Clique em “Editar”

3- Na janela aberta, altere a opção de exibição de e-mail

4- O e-mail de sua preferência deverá ficar marcado com a opção “Destacada na linha do tempo”, e o e-mail que você deseja esconder com “Ocultada da linha do tempo”

5- Depois da mudança, não esqueça de apertar o botão “Salvar”.