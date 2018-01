Facebook muda Feed de notícias - Link - Estadão

A rede social alterou a interface da página principal, a fim de adequar atualizações de acordo com a frequência de acesso do usuário

SÃO PAULO – O Facebook mudou. E não estou falando do botão “Assinar”, nem das listas de amigos. Pelo seu blog oficial, a empresa anunciou alterações de interface no seu “Feed de Notícias”, que agora deve agrupar as principais atualizações de seus contatos de acordo com a frequência que o usuário acessa o site. Se duas vezes por semana, no Feed estarão as atualizações mais populares dos últimos dias; se o acesso é diário, aparecerão apenas os mais recentes.

Em uma barra chamada (em inglês) “Top Story”, será possível priorizar atividades mais importantes (como a Priority Box do Gmail). Mesmo assim, acima da barra haverá um link informando sobre a quantidade de novas atualizações (como faz o Twitter e a barrinha de “news tweets”).

Além disso, na página inicial o Facebook terá agora uma coluna lateral (chamada “ticker”) que ficará à direita, no canto superior da tela, acima da coluna de chat. Lá, ações dos demais contatos como novas amizades, upload de fotos e comentários serão atualizadas em tempo real. O objetivo é acabar com a necessidade de se clicar no “Mais recentes” para ter acesso às últimas atividades e garantir um relacionamento mais ativo e instantâneo entre os usuários. O tamanho do ticker, em relação ao da barra de chat, será ajustável.

