Facebook Music em agosto? - Link - Estadão

??? Para serviço de música, Facebook estaria conversando com Pandora, Spotify, iTunes e SoundCloud

SÃO PAULO – O Facebook planeja investir no compartilhamento de músicas – e, para isso, estaria planejando uma parceria com os principais serviços de streaming do mundo – a começar pelo já poderoso Spotify.

As conversas com o site de streaming sueco estão adiantadas. O serviço já é sucesso na Europa e, agora, deve chegar também aos EUA. O Facebook Music poderá se integrar aos principais serviços de streaming, como Pandora, SoundCloud, iTunes ou Turntable.fm. Os serviços já estão integrados ao Facebook, mas de maneira rasa – o Facebook Music criaria uma página só para compartilhar o que se está ouvindo.

Segundo o GigaOm, o “Facebook Music” ficará na coluna da esquerda do Facebook, ao lado de onde estão listadas as fotos, amigos e aplicativos. O serviço mostrará as músicas ouvidas pelo usuário em um determinado serviço de streaming que você esteja logado usando o Facebook Connect. Ao clicar, será aberta uma página de músicas (mas haverá botões de play e pause direto na página principal). O botão também aparecerá no feed de notícias.

O Facebook Music terá notificações que mostram os amigos que ouviram o que você recomendou, e também as “músicas recomendadas”, uma lista de sons que indicaram para você. Haverá também rankings das músicas e discos mais ouvidos pelos seus amigos.

O movimento deixa cada vez mais claro: o Facebook já não é apenas uma rede social. É uma plataforma complexa para compartilhamento de conteúdo e interação social de diferentes maneiras. Aos poucos, a rede social incorporou serviços de notícias, games e compras. Abrir caminho para a música era um movimento natural – e bem promissor para a indústria do streaming.