Facebook na bolsa de valores - Link - Estadão

O Facebook, maior site de relacionamento do mundo, pode realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) a partir do final de 2012, afirmou um membro do conselho da companhia, aguçando o apetite de investidores por uma fatia em uma das maiores histórias de crescimento da internet.

A estreia da empresa avaliada em dezenas de bilhões de dólares no mercado de ações seria uma das mais antecipadas da década.

Entretanto, o membro do conselho, co-fundador do PayPal e investidor Peter Thiel destacou na segunda-feira, 27, que nada acontecerá até o fim de 2012, e também dependerá da empresa atingir a meta de receita e do desenvolvimento do modelo de negócios.

“Provavelmente haverá um IPO em algum ponto. A lição deixada pelo Google parece ser que você deve deixar para abrir o capital o mais tarde possível”, disse Thiel à Reuters durante a conferência TechCrunch Disrupt em São Francisco, na segunda-feira, 27.

O Facebook, rede social idealizada por Mark Zuckerberg e seus amigos em um dormitório de Harvard em 2004, é uma empresa privada cujas informações financeiras são ínfimas.

Com 500 milhões de usuários, o site é acompanhado de perto por investidores que esperam poder comprar ações da companhia um dia.

