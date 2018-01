Facebook não é tão divertido quando o chefe ou a mãe participam - Link - Estadão

Entrevistados de uma pesquisa inglesa disseram que temem publicar qualquer coisa com chefes e família na rede social

LONDRES – Postar fotos que o mostram embriagado em uma festa ou falar besteiras com os amigos no Facebook pode causar mais desgaste do que seria necessário, agora que seu chefe e sua mãe podem ver o que você está fazendo.

Uma pesquisa da Edinburgh Business School divulgada nesta segunda-feira, 26, mostrou que usuários do Facebook estão ansiosos com a possibilidade de que esses pecados que eles mesmos divulgam os prejudiquem, agora que mais de metade dos empregadores alegam usar o Facebook como parte de seu processo de seleção de candidatos.

“O Facebook costumava ser uma festa para os amigos, onde você podia beber, dançar e flertar”, disse Ben Marder, autor do relatório e pesquisador na Edinburgh Business School. “Mas agora que seu pai, mãe e chefe estão lá, a festa se torna um evento cheio de ansiedade e de possíveis desastres sociais”.

O relatório constatou que os usuários do Facebook têm contato com, em média, sete círculos sociais diferentes, sendo que o mais comum deles é formado por amigos reais do usuário.

Mais de 80% dos usuários adicionam membros distantes de suas famílias às suas listas de amigos de Facebook, enquanto proporção semelhante adiciona os irmãos. Menos de 70% se conectam aos amigos de amigos e mais de 60% adicionam colegas de trabalho, a despeito das ansiedades que isso pode causar.

O Facebook possui ferramentas que restringem as informações que tipos diferentes de amigos podem ver, mas apenas um terço dos usuários as utiliza, segundo o relatório.

“Não me preocupo porque todas as piores fotos – as que me mostram bêbado ou em uma situação desfavorável – eu desqualifico imediatamente”, disse o londrino Chris, 30 anos.

O relatório também constatou ser mais comum que usuários sejam amigos de seus antigos namorados e namoradas do que dos atuais.

