Facebook nega fornecer dados ao governo turco - Link - Estadão

SÃO PAULO – Nesta quarta-feira, 26, o Facebook publicou uma nota afirmando que não atendeu aos pedidos do governo turco de fornecer dados de alguns usuários que publicaram sobre os protestos que sacodem o País há semanas. O comunicado veio refutar afirmações do ministro Binali Yildirim de que a empresa havia respondido “positivamente” às propostas de cooperação.

“O Facebook não disponibilizou dados de usuários às autoridades turcas em resposta às solicitações do governo em relação aos protestos”, diz o comunicado, que traz como título “Checagem de fatos”.

“Rejeitamos todas as solicitações de dados das autoridades turcas e as encaminhamos aos canais legais, a não ser que pareça haver uma ameaça imediata à vida ou a uma criança – que era o caso em apenas uma pequena fração dos pedidos que recebemos.

O texto diz ainda que funcionários do Facebook se reunirão com representantes do governo nesta semana, no Vale do Silício, para que possam explicar suas objeções e apresentar suas preocupações quanto a leis que obrigariam sites de mídia social a entregar dados indiscriminadamente.

“Estamos preocupados com propostas legislativas que possam exigir que empresas de internet forneçam informações de usuários às autoridades legais turcas com mais frequência”, diz a nota.

Mas o Facebook, bem popular na Turquia, não é a única plataforma que recebeu esse tipo de solicitação por parte do governo. Segundo comunicado da agência de notícias estatal Andalou na última quinta-feira, o ministro de comunicações Binali Yildirim, afirmou que “representantes do governo contataram muitas redes sociais pedindo por sua cooperação”.

Rede cercada. O relatório menciona o Twitter, há semanas na mira do governo turco. A rede social teria sido contatada por representantes oficiais, mas teria resistido às solicitações de dados. Yildrim afirmou que a Turquia não iria tentar restringir o uso de redes sociais no país, contradizendo um discurso anterior do vice-primeiro-ministro.

Na semana passada, reportagem do diário Hurriyet afirmava que o país analisava restringir o uso de plataformas como o Twitter e o Facebook. O ministro do Interior Muammer Güler teria dito à imprensa que a polícia estaria fazendo esforços contra supostas incitações provocativas em Twitter.

“Temos um estudo sobre aqueles que provocam a cidadania pelo Twitter e pelo Facebook, com manipulações e notícias falsas, que levam a ações que poderiam pôr em perigo a segurança pública e a propriedade”, disse o ministro. “Pensamos que esse assunto precisa de uma regulação separada”, concluiu Güler. Segundo o jornal, um departamento especial do governo já está trabalhando na análise de cerca de 5 milhões de tweets postados durante as manifestações.

Desde o começo dos protestos contra o governo, o primeiro-ministro, Recep Tayyip Erdogan, não se cansa de culpar a imprensa internacional e as redes sociais de estar por trás das manifestações, que começaram com um protesto contra a destruição do parque Gezi em Istambul.

O presidente turco, Abdullah Gül, também chegou a dizer que o Twitter estava sendo palco de uma “caça às bruxas”. Dezenas de pessoas já foram detidas pela polícia por incitar os manifestantes com mensagens enviados via Twitter.

O governo vem tentando reprimir protestos que começaram em Istambul, a maior cidade do país, no final de maio, após a polícia ter retirado à força ativistas ambientais de um parque público. Os protestos logo se converteram em uma crítica à invasão do governo sobre as liberdades individuais, levando manifestantes e jornalistas a se apropriarem das redes sociais para cobrir os acontecimentos em tempo real. O governo acusou repetidamente alguns usuários de envolvimento em “atividade criminosa”.

