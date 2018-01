Facebook nega repasse de contatos a terceiros - Link - Estadão

Messenger, aplicativo de bate-papo, estaria relacionando contatos dos aparelhos celulares aos do app sem autorização

SÃO PAULO – O Facebook negou que esteja fornecendo para terceiros o número de telefone dos seus usuários do aplicativo Messenger, afirmando que o seu aplicativo Messenger mostra apenas os números que o usuário já possui na agenda telefônica. Mas a polêmica continua.

—-

A acusação de invasão de privacidade foi feita por pessoas que estranharam que o app da rede social sincronizasse com a agenda telefônica sem pedir autorização prévia ao dono do celular, relacionando perfis de amigos com os seus respectivos números de telefones.

Mesmo que a pessoa pessoa não tenha fornecido o seu número no perfil do Facebook, ele aparecerá atrelado ao perfil na versão mobile do site para os contatos que tiverem o seu telefone.

O aplicativo também usa a agenda telefônica para procurar por contatos no Facebook. Se alguém postar um telefone na sua linha de atualizações e esse número coincidir com um da agenda do aparelho, a rede social irá sugerir que você a adicione.