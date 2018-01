Facebook no iPad - Link - Estadão

Rede social finalmente lança aplicativo para iPad e, ainda, melhora integração com jogos sociais em dispositivos móveis

Aplicativo para iPad já está disponível para download. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Finalmente o Facebook lançou seu aplicativo para o iPad e apresentou, também, plataforma para jogos sociais nas versões móveis de seu serviço.

O anúncio tapa dois buracos que o Facebook tinha e pode abrir caminho para que a rede social comece a ter algum lucro vindo dos mais de 350 milhões de usuários que entram ali, a cada mês, usando dispositivos móveis.

O aplicativo para iPad vem sendo alvo de rumores há meses. Com ele, a navegação do site no tablet será melhorada, principalmente no que diz respeito a visualização de fotos e ao uso dos sistemas de mensagens. Até então, o aplicativo da rede social para o tablet era uma gambiarra do app do iPhone.

No que diz respeito a jogos, o Facebook anunciou que as versões móveis de seu site vão agora oferecer uma integração melhor com os games e aplicativos criados por outras empresas. Esses jogos, como o Farmville, da Zynga, são bastante populares entre os usuários que acessam o Facebook via desktop. Agora, quem acessa o Facebook via iPhone ou celulares Android, receberá alertas de jogos e poderá criar bookmarks com seus jogos favoritos, para acessá-los mais facilmente.

