Facebook: o número 2 - Link - Estadão

O Facebook acaba de ultrapassar o Yahoo e se torna o segundo site mais acessado dos EUA, ficando atrás apenas do do Google. A rede social de Mark Zuckerberg alcançou o mês passado a marca de 133 milhões de visitantes únicos nos EUA, contra 132 milhões do Yahoo.

A guinada do Facebook aconteceu no início de 2009, quando o site tinha o equivalente a metade dos acessos do Yahoo

Vale lembrar, porém, que os dados excluem os sites que nao estão sob o domínio do Yahoo.com mas pertencem à empresa, como o Flickr e o Delicious. O Facebook é mais esperto: inclui todos os seus serviços sob o mesmo domínio.