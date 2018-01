Facebook para celular muda visual - Link - Estadão

Na nova versão, fotos podem ficar até três vezes maiores que atualmente

SÃO PAULO – O Facebook anunciou nesta segunda-feira, 14, mudanças no visual do seu aplicativo para smartphones.

—-

Na nova versão, as fotos podem ficar até três vezes maiores que atualmente. Os posts do mural irão preencher a tela do celular de ponta a ponta.

Isso significa que ficará mais fácil decidir se vale ou não clicar numa foto para ver melhor. Em alguns casos, nem será preciso clicar para apreciar a imagem.

O novo design estará disponível em iOS, Android e m.facebook.com.

Compare a foto que abre o post, com o design antigo, com as seguinte para entender o que muda.