Facebook para iOS - Link - Estadão

O Facebook continua no seu plano de fazer com que sua plataforma Open Graph (famosa por permitir que os botões “Like” apareçam fora da rede social) esteja presente em cada cantinho da internet — incluindo quando acessada via aparelhos móveis. O passo da vez foi o lançamento do kit de desenvolvimento de software (SDK, na sigla em inglês) para iOS, o sistema operacional dos aparelhos móveis da Apple.

—-

O novo SDK dá aos desenvolvedores de aplicativos para iPhone, iPad e iPod Touch acesso mais fácil à API da plataforma Open Graph do Facebook. Lançado na conferência de desenvolvedores F8 em abril deste ano, o protocolo Open Graph facilita a integração do Facebook com outros sites, que podem fazer uso das ferramentas de compartilhamento da maior rede social do mundo.

O lançamento pode levar o Facebook para milhões de aparelhos que funcionam com o iOS, mas visa especialmente os aplicativos que querem reforçar seu caráter social. Há três meses, foi lançado um SDK para Android, visando o crescente mercado de celulares com sistema operacional do Google.

Foto: reprodução